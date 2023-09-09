Куминга: Карри — лучший человек, которого я встречал, он ведёт себя одинаково со всеми

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга высказался о звёздном разыгрывающем команды Стефене Карри.

«Он ведёт себя одинаково дома, на площадке и на тренировках. У него никогда не возникает никаких проблем в коллективе, он спокойно общается со всеми. Он лучший человек, которого я когда-либо встречал», — сказал Куминга в эфире радиостанции 947 Music.Life.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

Ранее Карри высказался по поводу перспективного 16-летнего форварда Купера Флэгга.