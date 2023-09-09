Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Куминга: Карри — лучший человек, которого я встречал, он ведёт себя одинаково со всеми

Куминга: Карри — лучший человек, которого я встречал, он ведёт себя одинаково со всеми
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга высказался о звёздном разыгрывающем команды Стефене Карри.

«Он ведёт себя одинаково дома, на площадке и на тренировках. У него никогда не возникает никаких проблем в коллективе, он спокойно общается со всеми. Он лучший человек, которого я когда-либо встречал», — сказал Куминга в эфире радиостанции 947 Music.Life.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

Ранее Карри высказался по поводу перспективного 16-летнего форварда Купера Флэгга.

Слова Карри о молодом таланте:
Стефен Карри — о 16-летнем Купере Флэгге: он играет почти что в стиле НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android