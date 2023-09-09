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Луиджи Датоме рассказал об эмоциях в связи с завершением карьеры

Луиджи Датоме рассказал об эмоциях в связи с завершением карьеры
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Сегодня, 9 сентября, сборная Италии по баскетболу сыграла свой заключительный матч на чемпионате мира — 2023 со сборной Словении в борьбе за седьмое место на первенстве. Капитан итальянской команды 35-летний Луиджи Датоме поделился впечатлениями о своей последней игре в карьере, в которой его команда проиграла словенцам со счётом 89:85.

«Сегодняшний вечер был очень эмоциональным. Надеюсь, в этом причина моей плохой игры. Мои товарищи по команде усердно играли и пытались проводить меня с победой. Однако после многих лет я понял, что это не самая важная вещь. Я горд этой командой, мы показали, что мы можем соревноваться на самом высоком уровне.

Мои партнёры очень хорошо отнеслись ко мне и заставили чувствовать себя особым. Возможно, это лучшее лето в моей жизни. Также спасибо судьям, медиа, товарищам по команде, тренерам, бывшим тренерам: спасибо всем вам.

Я ни о чём не жалею. Это был мой выбор, я думаю, что сейчас хороший момент, чтобы уйти. Я испытываю огромную благодарность. Завершить карьеру в качестве капитана сборной Италии — большая честь», — приводит слова Датоме Eurohoops.

Игра со Словенией стала для Датоме 202-й в майке сборной Италии. Последним клубом Датоме стала миланская «Олимпия», куда он перебрался из турецкого «Фенербахче», с которым становился победителем Евролиги сезона-2017.

ЧМ-2023 (м) . За 7-е место
09 сентября 2023, суббота. 11:45 МСК
Италия
Окончен
85 : 89
Словения
Италия: Списсу - 22, Фонтеккио - 16, Полонара - 13, Риччи - 11, Мелли - 6, Спаньоло - 6, Тонут - 4, Прочида - 3, Пайола - 3, Датоме - 1, Диуф, Северини
Словения: Дончич - 29, Тоби - 12, Зоран Драгич - 10, Димец - 8, Николич - 7, Препелич - 7, Чебашек - 6, Хроват - 5, Глас - 3, Самар - 2, Препелич, Блажич
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