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Луке Дончичу не хватило одной потери до необычного трипл-дабла

Луке Дончичу не хватило одной потери до необычного трипл-дабла
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Сегодня, 9 сентября, в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за седьмое место между сборным Словении и Италии, который завершился победой словенцев со счётом 89:85.

Звёздный защитник словенской сборной Лука Дончич, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс» провёл на площадке чуть менее 38 минут, за которые смог набрать 29 очков, совершить 10 подборов (все в защите) и отдать восемь результативных передач.

Однако именитый словенец также допустил девять потерь, что является непривычно большим количеством для игр в рамках ФИБА. Таким образом, Дончич был ближе к оформлению трипл-дабла через потери, а не результативные действия.

Двумя последними играми на чемпионате мира станут матч за третье место между сборными США и Канады и финал, в котором сойдутся две европейские сборные: Германия и Сербия. Обе встречи пройдут на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины).

ЧМ-2023 (м) . За 7-е место
09 сентября 2023, суббота. 11:45 МСК
Италия
Окончен
85 : 89
Словения
Италия: Списсу - 22, Фонтеккио - 16, Полонара - 13, Риччи - 11, Мелли - 6, Спаньоло - 6, Тонут - 4, Прочида - 3, Пайола - 3, Датоме - 1, Диуф, Северини
Словения: Дончич - 29, Тоби - 12, Зоран Драгич - 10, Димец - 8, Николич - 7, Препелич - 7, Чебашек - 6, Хроват - 5, Глас - 3, Самар - 2, Препелич, Блажич
Мнение о Дончиче:
Игрок сборной Словении: Дончич сделал шаг вперёд, он в отличной форме и более сосредоточен
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