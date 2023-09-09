Луке Дончичу не хватило одной потери до необычного трипл-дабла

Сегодня, 9 сентября, в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за седьмое место между сборным Словении и Италии, который завершился победой словенцев со счётом 89:85.

Звёздный защитник словенской сборной Лука Дончич, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс» провёл на площадке чуть менее 38 минут, за которые смог набрать 29 очков, совершить 10 подборов (все в защите) и отдать восемь результативных передач.

Однако именитый словенец также допустил девять потерь, что является непривычно большим количеством для игр в рамках ФИБА. Таким образом, Дончич был ближе к оформлению трипл-дабла через потери, а не результативные действия.

Двумя последними играми на чемпионате мира станут матч за третье место между сборными США и Канады и финал, в котором сойдутся две европейские сборные: Германия и Сербия. Обе встречи пройдут на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины).