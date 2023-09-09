Стефен Карри опубликовал кадры тренировки со своим сыном

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри продолжает тренировки во время межсезонья, пока его соотечественники сражаются за медали чемпионата мира по баскетболу — 2023. На этот раз партнёром Карри по тренировочному процессу стал его младший сын Кэнон, родившийся в 2018 году.
Под присмотром отца Кэнон оттачивал навык не глядя попадать в кольцо. Хотя с первой попытки юному баскетболисту не удалось забросить мяч, вторая оказалось более удачной.
Стефен растит трёх детей вместе со своей супругой Айешей. Помимо Кэнона, у пары есть дочь Райли 2012 года рождения и ещё один сын, Райан, родившийся в 2018 году.
Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начнётся 25 октября. В первом туре «Уорриорз» встретятся с «Сан-Антонио Спёрс».
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