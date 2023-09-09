Джимми Батлер вновь появился на матче US Open

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, который активно увлёкся теннисом во время проходящего в Нью-Йорке одного из четырёх турниров «Большого шлема» US Open. Ранее американский баскетболист выкладывал совместное фото с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, в одиночестве смотрел в кинотеатре четвертьфинальную игру своей соотечественницы Кори Гауфф с Еленой Остапенко, а также высказывал разочарование тем, что не смог посетить матч Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

Однако Батлеру удалось добраться до трибун Национального теннисного центра во время полуфинальных матчей в мужском разряде. Баскетболист также захватил с собой реквизит.

«Джимми вернулся», — гласит надпись на куске картона, с которым Батлер появился в объективах камер.

В ночь на 10 сентября, состоится финал US Open, в котором встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко и Кори Гауфф, которая ранее заявляла, что Батлер повлиял на её карьеру.