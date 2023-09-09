Дончич подарил трофей с ЧМ-2023 паре, назвавшей в честь него сына

Примечательный эпизод произошёл после матча за седьмое место мужского чемпионата мира между командами Словении и Италии.
Лидер словенцев и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий Лука Дончич, ставший лучшим игроком матча (29 очков, десять передач, девять подборов), отдал свой трофей семейной паре с ребёнком, привлёкшей его внимание плакатом с надписью: «Лука, я был назван в твою честь».
Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпиона мира поспорят сборные Сербии и Германии, встреча состоится завтра, 10 сентября, начало – в 15:40 мск. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада, начало игры – в 11:30 мск.
Ранее Дончич намекнул руководству ФИБА на подкуп во время четвертьфинала ЧМ с Канадой.
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