Дончич подарил трофей с ЧМ-2023 паре, назвавшей в честь него сына

Примечательный эпизод произошёл после матча за седьмое место мужского чемпионата мира между командами Словении и Италии.

Лидер словенцев и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий Лука Дончич, ставший лучшим игроком матча (29 очков, десять передач, девять подборов), отдал свой трофей семейной паре с ребёнком, привлёкшей его внимание плакатом с надписью: «Лука, я был назван в твою честь».

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпиона мира поспорят сборные Сербии и Германии, встреча состоится завтра, 10 сентября, начало – в 15:40 мск. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада, начало игры – в 11:30 мск.

Ранее Дончич намекнул руководству ФИБА на подкуп во время четвертьфинала ЧМ с Канадой.