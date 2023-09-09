ФИБА объявила календарь проведения квалификационных игр женских команд на Олимпиаду-2024

Международная федерация баскетбола (ФИБА) утвердила сроки и места проведения квалификационного турнира среди женских сборных для участия в Олимписких играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, с 26 июля по 11 августа.

Турниры пройдут с 8 по 11 февраля в Антверпене (Бельгия), Сопроне (Венгрия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сиане (Китай). Двумя командами, досрочно квалифицировавшимися на турнир, стали сборная страны-хозяйки Олимпиады Франции и победитель чемпионата мира по баскетболу — 2022 сборная США. Во время квалификационного турнира будет разыграно 10 оставшихся мест.

Помимо календаря квалификационного турнира, также было утверждено, что федерация соберётся для принятия расписания финальной стадии отбора для мужских сборных в конце ноября.