Эксперт: карьера Карри обесценена, его не поставят в топ-10 величайших игроков
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Известный спортивный журналист Колин Коухерд считает, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри является недооценённым игроком.
«Карьера Стефена Карри обесценена. У Леброна есть армия, которая будет защищать его в качестве величайшего игрока в истории, но если вы попытаетесь включить Карри в десятку лучших, то получите отпор. Он не умеет играть в защите? Вы когда-нибудь видели, чтобы Мэджик или Бёрд защищались? Карри никогда не оказывали должного уважения. Он уникален», — сказал Коухерд в эфире FOX Sports.
Ранее Стивен Эй Смит объяснил, почему Карри оказал большее влияние на баскетбол, чем легендарный Мэджик Джонсон.
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