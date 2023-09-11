Эксперт назвал звёздного игрока, которого может выменять «Даллас» в сезоне-2023/2024 НБА

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц в своём последнем материале на Bleacher Report выразил мнение, что «Даллас Маверикс» может попытаться выменять звёздного центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса по ходу сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Карл-Энтони Таунс потенциально мог бы стать хорошей целью для «Маверикс», учитывая его способность растягивать нападение, собирать отскоки и отдавать передачи. На «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз» тоже следует обратить внимание — особенно если они будут показывать плохие результаты на старте сезона.

Но «Маверикс», вероятно, нужна третья звезда, чтобы подтолкнуть их к вершине Западной конференции. Если какой-то звёздный игрок лиги начинает проявлять недовольство своей командой, то «Мавс» будут преследовать такого игрока», — сказано в статье.

Отметим, что в сезоне-2021/2022 «Даллас» после прихода звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга в дедлайн НБА одержал лишь пять побед и потерпел 11 поражений с Ирвингом и другим звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем на площадке.