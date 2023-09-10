Кевин Дюрант посетил финал US Open

Во время межсезонья в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пока некоторые из американских баскетболистов продолжают борьбу за медали чемпионата мира по баскетболу — 2023, звёздный баскетболист Кевин Дюрант продолжает посещать теннисный турнир «Большого шлема» US Open, который проходит на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке (США).

Фото: Официальный твиттер «Tennis Chanel»

Дюрант посетил главную арену US Open, 24-тысячный стадион Артура Эша, который принимает главные матчи турнира. В пятницу, 8 сентября, Дюрант посетил полуфинальный матч турнира между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом, который закончился победой российского теннисиста. Вчера же игрок «Бруклина» посетил финал женского разряда между белорусской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.

Несмотря на проигранный первый сет, соотечественница Дюранта смогла одержать победу на домашнем турнире. Сезон НБА начинается 28 октября.