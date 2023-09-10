Жоаким Ноа появился на свадьбе Деррика Роуза

Экс-баскетболист Жоаким Ноа, выступавший за «Чикаго Буллз» с 2007 по 2016 год посетил свадьбу бывшего партнёра по команда Деррика Роуза, который также ушёл из «Чикаго» в 2016 году.
Жоаким Ноа находился рядом с Дерриком Роузом на его снимке со своей невестой Алаиной Андерсон, с которой они встречаются с 2016 года. У пары также есть два общих ребёнка. Свадебная церемония проходила в Беверли-Хиллз, США.
Фото: Социальные сети Алаины Андерсон
Жоаким Ноа завершил профессиональную карьеру в 2020 году, его последней командой был «Лос-Анджелес Клипперс». 34-летний разыгрывающий Деррик Роуз присоединтся в сезоне-2023 «Мемфис Гриззлис». В своём последнем сезоне в составе «Нью-Йорк Никс» Роуз провёл 27 игр регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 5,6 очков за игру, отдавал 1,7 передачи и совершал 1,5 подборов.
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