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Кармело Энтони посетил матч за третье место ЧМ-2023 между сборными США и Канады

На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 58:56 в пользу канадского коллектива.

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне посол чемпионата мира Кармело Энтони посетил встречу. 39-летний Энтони был замечен на трибунах.

Кармело Энтони на трибунах Фото: Кадр из трансляции

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).

Ранее Кармело Энтони подвёл итоги полуфинальных матчей Кубка мира по баскетболу. В частности, экс-форвард отметил уровень интенсивности и концентрации.