Инсайдер рассказал, каким образом Кристиан Вуд сможет помочь «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха выразил мнение, что новоиспечённый тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд сможет быть эффективным, выходя на площадку на скамейки запасных.

«Главная ценность Кристиана Вуда заключается в том, что он будет своего рода страховкой на случай травм. Когда Энтони Дэвиса нет на площадке, кажется, всё — провал неизбежен. Вуд в то же время может вмешаться и взять на себя более важную роль в нападении команды», — цитирует Буху The Athletic.

Напомним, 27-летний игрок провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Вуд заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».