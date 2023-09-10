«Мы изменили культуру». Давис Бертанс — о пятом месте сборной Латвии на ЧМ

Форвард латвийской сборной Давис Бертанс прокомментировал пятое место на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Мы действительно много работали, чтобы оказаться здесь. Мы с новым поколением игроков изменили культуру, продемонстрировав очень профессиональное отношение к делу. Начиная с этого, мы не создавали проблем и просто работали так усердно, как только могли. В конце концов, мы создали условия, которые всегда приносят свои плоды.

Тренер Банки пришел и немного подтолкнул нас к тому, чтобы изменить менталитет, что мы можем играть в больших турнирах и больших матчах и побеждать в них. Он всегда заставлял нас отдавать всего себя игре», — приводит слова Бертанса Eutohoops.

Напомним, вчера, 9 сентября, сборная Латвии победила в матче с Литвой (98:63) и заняла пятое место на турнире.