«Мы изменили культуру». Давис Бертанс — о пятом месте сборной Латвии на ЧМ

Форвард латвийской сборной Давис Бертанс прокомментировал пятое место на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Мы действительно много работали, чтобы оказаться здесь. Мы с новым поколением игроков изменили культуру, продемонстрировав очень профессиональное отношение к делу. Начиная с этого, мы не создавали проблем и просто работали так усердно, как только могли. В конце концов, мы создали условия, которые всегда приносят свои плоды.
Тренер Банки пришел и немного подтолкнул нас к тому, чтобы изменить менталитет, что мы можем играть в больших турнирах и больших матчах и побеждать в них. Он всегда заставлял нас отдавать всего себя игре», — приводит слова Бертанса Eutohoops.
Напомним, вчера, 9 сентября, сборная Латвии победила в матче с Литвой (98:63) и заняла пятое место на турнире.
- 10 сентября 2023
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