Лука Банчи признан лучшим тренером чемпионата мира по баскетболу — 2023

Главный тренер сборной Латвии Лука Банчи был признан лучшим тренером по итогам чемпионата мира по баскетболу — 2023, который завершился сегодня, 10 сентября.

Национальная команда Латвии сумела пройти два групповых этапа и выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв будущему чемпиону — Германии (79:81). В матчах за 5-8 место подопечные Банчи одержали две победы и в итоге стали пятыми.

Напомним, сегодня на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в финале одержали немецкие баскетболисты — 83:77. Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.