Игрок сборной Канады Диллон Брукс признан лучшим защитником чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Звёздный игрок сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» помог команде завоевать бронзовые медали турнира.
Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118.
Несмотря на преимущество в 13 очков ближе к концу первой четверти, американцам удалось догнать сборную Канады, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке канадцы всё же вернули себе победу.
Самым результативным игроком встречи стал как раз Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.
- 10 сентября 2023
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