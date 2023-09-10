Игрок сборной Канады Диллон Брукс признан лучшим защитником чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Звёздный игрок сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» помог команде завоевать бронзовые медали турнира.

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118.

Несмотря на преимущество в 13 очков ближе к концу первой четверти, американцам удалось догнать сборную Канады, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке канадцы всё же вернули себе победу.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.