Назван игрок «Майами», который находится под опекой Кевина Лава

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав во время своего пребывания в стане флоридского клуба активно взаимодействует с сербским лёгким форвардом Николой Йовичем.

«О наставничестве Йовича Кевина Лава представители «Хит» неоднократно говорили», — пишет аккаунт портала Five Reasons Sports в своих социальных сетях.

Примечательно, что аккаунт ответил на публикацию Кевина Лава, где бигмен выразил восхищение Йовичем в связи с его выступлением на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Отметим, что сборная Германии в финале оказалась сильнее сборной Сербии со счётом 83:77.

20-летний Йович был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2022 года под общим 27-м номером. В дебютном сезоне форвард принял участие лишь в 15 матчах, в которых набирал в среднем 5,5 очка, 2,1 подбора и 0,7 передачи за 13,6 минуты на площадке.