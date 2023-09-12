Назван игрок «Майами», который находится под опекой Кевина Лава

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав во время своего пребывания в стане флоридского клуба активно взаимодействует с сербским лёгким форвардом Николой Йовичем.
«О наставничестве Йовича Кевина Лава представители «Хит» неоднократно говорили», — пишет аккаунт портала Five Reasons Sports в своих социальных сетях.
Примечательно, что аккаунт ответил на публикацию Кевина Лава, где бигмен выразил восхищение Йовичем в связи с его выступлением на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Отметим, что сборная Германии в финале оказалась сильнее сборной Сербии со счётом 83:77.
20-летний Йович был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2022 года под общим 27-м номером. В дебютном сезоне форвард принял участие лишь в 15 матчах, в которых набирал в среднем 5,5 очка, 2,1 подбора и 0,7 передачи за 13,6 минуты на площадке.
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