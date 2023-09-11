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Кевин Дюрант и Джоэл Эмбиид посетили матч по американскому футболу

Кевин Дюрант и Джоэл Эмбиид посетили матч по американскому футболу
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Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант и звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс», действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэл Эмбиид были замечены на трибунах во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Вашингтон Коммандерс» и «Аризоной Кардиналс».

Джоэл Эмбиид и Кевин Дюрант

Джоэл Эмбиид и Кевин Дюрант

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что матч закончился со счётом 20:16 в пользу столичной команды. Ранее сообщалось, что встречу также посетил капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин.

Кевин Дюрант — 13-кратный участник Матча всех звёзд и двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 и 2018). В предстоящем сезоне у форварда будет уникальная возможность взять титул в компании Девина Букера, Брэдли Била и Деандре Эйтона.

Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд и обладатель награды MVP минувшего регулярного чемпионата НБА. «Филадельфия» центрового в нынешнем межсезонье связана со скандалом с участием звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена.

Дюрант на US Open:
Фото
Кевин Дюрант посетил финал US Open
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