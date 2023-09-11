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Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри хотят сыграть за сборную США на ОИ-2024

Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри хотят сыграть за сборную США на ОИ-2024
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а также Стефен Карри и Кевин Дюрант готовы принять участие в Олимпийских играх — 2024.

«Источники: Леброн Джеймс хочет представлять США на Олимпийских играх 2024 года в Париже и возглавляет группу будущих игроков Зала славы, включая Стефена Карри, Кевина Дюранта, готовых принять участие в соревнованиях», — написал Чарания.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по баскетболу — 2023 сборная США не сумела войти в тройку сильнейших, заняв четвёртое место. Победу в турнире одержала национальная команда Германии, одержавшая победу в финальной встрече над Сербией (83:77).

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