Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри хотят сыграть за сборную США на ОИ-2024

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, а также Стефен Карри и Кевин Дюрант готовы принять участие в Олимпийских играх — 2024.

«Источники: Леброн Джеймс хочет представлять США на Олимпийских играх 2024 года в Париже и возглавляет группу будущих игроков Зала славы, включая Стефена Карри, Кевина Дюранта, готовых принять участие в соревнованиях», — написал Чарания.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по баскетболу — 2023 сборная США не сумела войти в тройку сильнейших, заняв четвёртое место. Победу в турнире одержала национальная команда Германии, одержавшая победу в финальной встрече над Сербией (83:77).