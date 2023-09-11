Боян Дублевич: счастлив быть частью «Зенита», отдам команде всё, что у меня есть

Новоиспечённый центровой «Зенита» Боян Дублевич поделился впечатлениями после прибытия в расположение команды.
«Я только что получил прекрасный опыт с национальной командой Черногории. Мы переписали историю для нашей страны. Теперь я здесь с новыми ребятами, новой командой. Я очень воодушевлён, что буду частью нового путешествия с «Зенитом». Счастлив быть здесь и отдам этой команде свой опыт и всё, что у меня есть.
Я знаю, что Санкт-Петербург — это топ-5 направлений. Я был несколько раз в этом городе, когда мы приезжали к «Зениту», и мне очень понравилось. Счастлив, что теперь буду жить здесь. О клубе я многое знаю от Стефана Марковича, который тут играл, у него был отличный опыт здесь, и он рассказал мне много хорошего. Так что я доволен.
Первое впечатление от тренировки? Это прекрасные ребята, отличные игроки. Счастлив быть частью этой команды. У нас также есть великолепный тренер и отличный штаб. Думаю, что вместе с ними я могу стать лучшим игроком», — приводит слова Дублевича официальный сайт петербургского клуба.
Напомним, черногорский баскетболист выступал за испанскую «Валенсию» на протяжении последних 11 сезонов.
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