Войнаровски: НБА введёт строгие правила участия игроков в матчах во время отдыха

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации намерено регламентировать участие игроков в матчах во время отдыха.
«Источники ESPN сообщают, что комитет НБА по проведению соревнований рекомендовал более строгие правила участия отдыхающих игроков в матчах в рамках телевизионных шоу, а также участия нескольких звёзд в одном и том же матче. Совет управляющих лиги, как ожидается, проголосует в среду за принятие этих мер.
По словам источников, НБА будет иметь возможность налагать на команды крупные финансовые штрафы за нарушение правил отдыха», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Многие игроки Национальной баскетбольной ассоциации готовятся к новому сезону, участвуя в различных любительских матчах.
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