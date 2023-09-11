Леброн Джеймс говорил с Карри, Дюрантом, Дэвисом, Тейтумом и Грином об участии в ОИ-2024

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разговаривал сразу с несколькими звёздными игроками по поводу участия в Олимпийских играх — 2024.

По информации Чарании, Джеймс разговаривал со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Энтони Дэвисом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином, и все они готовы выступить в составе сборной США следующим летом. Кроме того, сообщается, что Девин Букер, Дэмьен Лиллард, ДеАарон Фокс и Кайри Ирвинг также серьёзно заинтересованы в участии.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по баскетболу — 2023 сборная США не сумела войти в тройку сильнейших, заняв четвёртое место. Победу в турнире одержала национальная команда Германии, обыгравшая в финале Сербию (83:77).