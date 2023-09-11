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Эксперт назвал игрока, который мог бы решить проблемы сборной США

Эксперт назвал игрока, который мог бы решить проблемы сборной США
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Журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс выразил мнение, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид мог бы помочь сборной США.

По мнению Мэнникса, Эмбиид мог бы решить проблемы сборной США в обороне, добавив атлетизма.

«Cборной США нужна помощь. Команде нужен Джоэл Эмбиид», — приводит слова Мэнникса Sports Illustrated.

Эмбиид до сих пор не заигран ни за одну сборную. Одной из причин является его здоровье. На протяжении большей части своей карьеры в НБА центровой боролся с травмами, которые часто требуют длительного времени на восстановление в межсезонье.

Эмбиид родился в Камеруне, но имеет американский и французский паспорта. Ранее сборная Франции проявляла серьёзный интерес к центровому.

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