Президент «Автодора»: Никита Михайловский «похоронил» себя как игрок

Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о молодых российских баскетболистах, а также отметил, что, по его мнению, атакующий защитник Никита Михайловский «похоронил» себя как игрок.

«Михайловский? Считайте, что он закончил. Никита не будет играть на серьёзном уровне. Ещё от меня недавно ушёл Печкин. Он опережал пацанов по молодёжке «Автодора». Мы понимали это и подпускали его к первой команде. Но Андрей постоянно рвался уйти. И где он сейчас? Во второй команде МБА без каких-либо перспектив.

Что не так с Михайловским? Ещё года четыре назад я говорил Никите, что надо подправить бросок. Он не слушал и продолжал бросать от пупка. А с таким броском ты никогда не закрепишься в серьёзной организации. Сейчас его выпускают на пять минут в предсезонных матчах за ЦСКА. В официальных играх за ЦСКА Михайловский выходить, скорее всего, вообще не будет. По защите он никогда не был хорош, в атаке что-то было, но сейчас всё.

В его контракте есть опция аренды после прохождения предсезонки? Нет. Он себя «похоронил» как игрок. У меня хватает российских баскетболистов в ростере.

Квитковских? Антон — добротный, хороший игрок, но не звезда. Уже большое достижение, что он попал в топ-клуб и сумел там закрепиться. Больше за счёт характера, чем таланта. Поэтому не думаю, что он останется там надолго. Через два года «Локомотив» возьмёт на его место кого-то другого.

Если бы не санкции, то на этом чемпионате мира мы бы не попали в десятку. Серьёзных игроков в стране моложе 32–34 лет практически нет. Да, Лукич дважды обыграл Иран молодым составом, но если бы мы поехали в Японию и на Филиппины, то в ростере были бы Воронцевич, Антонов, Бабурин, Торопов… А сколько этим ребятам лет?

Молодых не подпускают к составам клубов Единой лиги. Я могу назвать 20 человек с российским паспортом, которые успешно получают игровое время в 34, 35, 37 лет… И выступают довольно неплохо. А кто придёт им на смену? А вся проблема в том, что нет системы, никто не умеет правильно воспитывать игроков для серьёзных клубов.

«Локо» правда поднимается. Через три-четыре года их система должна заработать на полную. И тогда клуб будет доминировать. Будут первыми на долгие годы, никакой ЦСКА им ничего не сможет противопоставить», — приводит слова Родионова «Спорт-экспресс».