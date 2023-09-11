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Эй Смит — о Дэвисе в сборной США: пусть начнёт появляться хотя бы на матчах «Лейкерс»

Эй Смит — о Дэвисе в сборной США: пусть начнёт появляться хотя бы на матчах «Лейкерс»
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит негативно отреагировал на новость о желании центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса выступить в составе сборной США на Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже.

«Ничего не хочу слышать о чёртовом Энтони Дэвисе в сборной США. Поймите, мы должны для начала убедиться, что он будет появляться хотя бы на матчах «Лейкерс». Энтони Дэвис – суперзвезда, но только тогда, когда он выходит на площадку и показывает свой максимум. Но он то не играет, то играет так, что пользы от него не очень много. В первом матче финальной серии Западной конференции он набрал 40 очков, а во втором — всего 11.

Его игра похожа на американские горки. Я не хочу видеть его в международных соревнованиях, потому что так он получит ещё одно оправдание пропустить десяток игр», – сказал Эй Смит в эфире First Take.

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