Шэмс Чарания: Тристан Томпсон близок к возвращению в «Кливленд», с которым брал титул НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что центровой Тристан Томпсон близок к переходу в «Кливленд Кавальерс».
Тристан Томпсон завершает сделку с Cleveland Cavaliers, сообщил The Athletic генеральный директор агентства Klutch Sports Рич Пол. Томпсон намерен вернуться в «Кливленд», с которым он завоевал титул чемпиона НБА 2016 года, четыре раза играл в финале. Это добавит команде лидерских качеств и некоторую глубину передней линии», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
В апреле этого года Томпсон подписал краткосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». 32-летний баскетболист принял участие в шести матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в составе «озёрников», набирая в среднем 1,8 очка и 1,7 подбора за пять минут игрового времени.
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