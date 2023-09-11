Шэмс Чарания: Тристан Томпсон близок к возвращению в «Кливленд», с которым брал титул НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что центровой Тристан Томпсон близок к переходу в «Кливленд Кавальерс».

Тристан Томпсон завершает сделку с Cleveland Cavaliers, сообщил The Athletic генеральный директор агентства Klutch Sports Рич Пол. Томпсон намерен вернуться в «Кливленд», с которым он завоевал титул чемпиона НБА 2016 года, четыре раза играл в финале. Это добавит команде лидерских качеств и некоторую глубину передней линии», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».

В апреле этого года Томпсон подписал краткосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». 32-летний баскетболист принял участие в шести матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в составе «озёрников», набирая в среднем 1,8 очка и 1,7 подбора за пять минут игрового времени.