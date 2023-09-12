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Президент «Автодора» — о тренере сборной Германии: смотрите, как он расцвёл после Саратова

Президент «Автодора» — о тренере сборной Германии: смотрите, как он расцвёл после Саратова
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Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался о бывшем главном тренере команды Гордоне Херберте, который привёл сборную Германии к золотым медалям чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Болел ли за команду Херберта в финале? Предпочтений не было. Хотел увидеть качественный баскетбол, и матч вполне оправдал ожидания. Что касается Горди, то посмотрите, как он расцвёл после Саратова. Если серьёзно, то когда мы брали его, то знали, что это классный специалист. Он здорово зарекомендовал себя в европейском баскетболе, добился серьёзных успехов с не самым богатым немецким клубом «Скайлайнерс». Развивал молодых игроков, успел поработать ассистентом в НБА. Его стиль баскетбола нам подходил, но во второй части сезона начались проблемы, и мы решили расстаться. Рад, что после нас он получил отличное предложение и реализовал свою мечту», — приводит слова Родионова «Спорт-экспресс».

Херберт работал в саратовском клубе в сезоне-2020/2021, но из-за невыразительных результатов был уволен и спустя пять месяцев возглавил сборную Германии, с которой завоевал бронзовые медали Евробаскета-2022 и золотые награды чемпионата мира — 2023.

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