«Сан-Антонио» прекратил сотрудничество с Кэмероном Пэйном

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» приняло решение отчислить разыгрывающего Кэмерона Пэйна. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники в лиге.

Напомним, в конце июня «Финикс Санз» сделал контракт 29-летнего Пэйна полностью гарантированным на сезон-2023/2024 ($ 6,5 млн), а практически спустя месяц обменял в «Сан-Антонио» на драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

В минувшем розыгрыше плей-офф Пэйн принял участие в семи матчах, набирая в среднем 8,1 очка, 2,9 передачи и два подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 40,7.

Разыгрывающий был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 14-м номером «Оклахома-Сити Тандер», в составе которой провёл два сезона.