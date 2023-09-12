«Сан-Антонио» прекратил сотрудничество с Кэмероном Пэйном

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» приняло решение отчислить разыгрывающего Кэмерона Пэйна. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники в лиге.
Напомним, в конце июня «Финикс Санз» сделал контракт 29-летнего Пэйна полностью гарантированным на сезон-2023/2024 ($ 6,5 млн), а практически спустя месяц обменял в «Сан-Антонио» на драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.
В минувшем розыгрыше плей-офф Пэйн принял участие в семи матчах, набирая в среднем 8,1 очка, 2,9 передачи и два подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 40,7.
Разыгрывающий был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 14-м номером «Оклахома-Сити Тандер», в составе которой провёл два сезона.
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