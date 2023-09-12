Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинён в нападении

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении девушки в Нью-Йорке, сообщает NBC New York со ссылкой на полицейский департамент города.
По информации источника, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу как минимум с одной сломанной костью и массовыми ушибами.
В «Хьюстон Рокетс» заявили, что клуб находится в процессе сбора информации по этому поводу, и отказались от дальнейших комментариев. Пресс-служба НБА сообщила, что организация также собирает дополнительные данные.
«Хьюстон Рокетс» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф.
- 12 сентября 2023
-
04:06
-
03:56
-
03:46
-
02:38
-
02:30
-
02:21
-
01:25
-
00:51
-
00:17
- 11 сентября 2023
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:15
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
18:49
-
18:27
-
17:23
-
16:41
-
15:48
-
15:45
-
14:38
-
13:55
-
12:47
-
12:20
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
09:42
-
09:38
-
08:57
-
08:27