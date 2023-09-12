Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинён в нападении

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении девушки в Нью-Йорке, сообщает NBC New York со ссылкой на полицейский департамент города.

По информации источника, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу как минимум с одной сломанной костью и массовыми ушибами.

В «Хьюстон Рокетс» заявили, что клуб находится в процессе сбора информации по этому поводу, и отказались от дальнейших комментариев. Пресс-служба НБА сообщила, что организация также собирает дополнительные данные.

«Хьюстон Рокетс» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф.