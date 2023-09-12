Чарания: если «Торонто» выменяет Лилларда, не думаю, что Дэмьен вообще появится там

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался по поводу ситуации вокруг звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, запросившего в начале июля у руководство клуба обмен в другую команду.

«На данный момент единственные два тренировочных лагеря, в которые Дэмьен Лиллард теоретически в итоге окажется — «Портленд» и «Майами». Если бы такая команда, как «Торонто», например, выменяла Лилларда, то не думаю, что Дэмьен вообще бы появился там», — рассказал Чарания в эфире The Rally.

Напомним, самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами Хит». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

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