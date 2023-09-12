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Патрик Беверли принял участие в двусторонке и отметился несколькими попаданиями из-за дуги

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли принял участие в двусторонке в преддверии регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. 35-летний баскетболист охотно отдавал результативные передачи, а также попадал трёхочковые броски.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, после открытия рынка свободных агентов в июле Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40, трёхочковых — 33,5.