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Патрик Беверли принял участие в двусторонке и отметился несколькими попаданиями из-за дуги

Патрик Беверли принял участие в двусторонке и отметился несколькими попаданиями из-за дуги
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Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли принял участие в двусторонке в преддверии регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. 35-летний баскетболист охотно отдавал результативные передачи, а также попадал трёхочковые броски.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, после открытия рынка свободных агентов в июле Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40, трёхочковых — 33,5.

Слова Беверли об Уэстбруке и «Лейкерс»:
Патрик Беверли: «Лейкерс» должны были выпускать меня и Уэстбрука в старте
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