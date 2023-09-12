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Стало известно, в тренировочном лагере какой команды примет участие Неманья Бьелица

Тяжёлый форвард Неманья Бьелица присоединился к тренировочному лагерю сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Об этом сообщает Meridian Sport со ссылкой на собственные источники.

35-летний Бьелица в прошлом сезоне принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги в составе турецкого клуба «Фенербахче» из-за травмы икроножной мышцы.

Ранее генеральный менеджер «Фенербахче» Дерья Яннир заявил, что клуб не собирается сотрудничать с Неманьей Бьелицей в сезоне-2023/2024, как и с другим баскетболистом — разыгрывающим Ником Калатесом.

Напомним, в конце августа российский разыгрывающий Алексей Швед сообщил о готовности перейти в «Црвену Звезду». На странице 34-летнего игрока в социальной сети тысячи болельщиков белградского клуба просили игрока перейти после новости о переговорах между Шведом и «Црвеной Звездой».