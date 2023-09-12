Девени назвал сумму, которую «Нью-Йорк» может заплатить Куикли в рамках нового контракта

Североамериканский журналист и инсайдер Шон Девени в своём последнем материале на портале Heavy рассказал, на какое продление контракта претендует разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Иммануэль Куикли. По мнению Девени, новое соглашение Куикли может быть похоже на действующий контракт партнёра по команде Джейлена Брансона.

«Один из руководителей клубов НБА сказал, что новый контракт Иммануэля Куикли будет похож на контракт Джейлена Брансона от «Никс» — четыре года на общую сумму $ 104 млн. Возможно, для «Нью-Йорка» это слишком дорого, но также можно ожидать, что Куикли получит что-то в пределах $ 80 млн за четыре года», — сказано в статье.

Иммануэль Куикли был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года под общим 25-м номером «Нью-Йорком». 24-летний баскетболист следующим летом может стать ограниченно свободным агентом. В минувшем розыгрыше плей-офф защитник принял участие в восьми матчах, набирая в среднем девять очков, 1,6 подбора и одну передачу при общем 34,8% реализации бросков с игры, 24,3% — трёхочковых.