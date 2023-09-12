Журналистка: Леброн увидел, как Брукс набрал 40 очков, и сразу же взял трубку телефона
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Известная фанатка «Мемфис Гриззлиз» и журналистка Bleacher Report Молли Моррисон высказалась по поводу звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Леброн Джеймс увидел, как Диллон Брукс набрал 40 очков за свою страну, и сразу же взял трубку телефона», — написала Моррисон в социальных сетях.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118. Самым результативным игроком встречи стал как раз Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.
Слова Аренаса о Леброне и ОИ-24:
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