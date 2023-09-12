«Его уважают все». Главный тренер сборной Канады охарактеризовал Диллона Брукса

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес высказался по поводу одного из лидеров своей команды Диллона Брукса, который на прошедшем чемпионате мира по баскетболу был удостоен награды лучшему защитнику турнира.

«Брукс замечательный человек. Он обычный парень, который приходит и делает своё дело. Он отлично готовится ко всем играм. Упорно занимается в тренажёрном зале, делает много самостоятельной работы. Он суперпрофессионал.

В раздевалке он постоянно общается с партнёрами по команде, его все уважают. Он такой же, как и все остальные. Считаю, что он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Я и говорю не только о защите, где он очень силён. Он делает очень много работы, которая облегчает жизнь его партнёрам по команде», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.