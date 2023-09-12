Яннис Адетокунбо одной фразой охарактеризовал свою работу в межсезонье

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором одной фразой охарактеризовал свою работу в межсезонье.
«Тихая работа в течение всего лета», — написал Адетокунбо.
Яннис Адетокунбо
Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
Ранее Адетокунбо поделился мыслями о своём будущем в команде, а также о важности выигрыша чемпионства.
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