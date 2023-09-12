Центровой «Шарлотт» ответил на обвинения в употреблении наркотиков
Поделиться
Центровой «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс опроверг информацию о том, что находился под воздействием наркотиков после неоднозначного трансляции в социальных сетях.
Во время прямого эфира Джонс сильно потел и бессвязно говорил. После того как в Интернете появились слухи о его употреблении наркотиков, его друзья по команде отписались от него, однако сам Джонс эти слухи опроверг.
«Я не принимал наркотики и не находился в состоянии наркотического опьянения. Я просто наслаждался ночью в своей кровате, а вы все подслушивали», — заявил Джонс.
В прошлом сезоне Джонс принял участие в 46 матчах, в котором в среднем набирал 3,4 очка, 2,7 подбора и 0,7 блока за игру.
Кто может покинуть «Хорнетс»?
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
15:46
-
14:35
-
13:11
-
12:50
-
12:46
-
11:51
-
10:45
-
09:54
-
09:49
-
08:57
-
08:43
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
07:47
-
06:45
-
05:08
-
04:19
-
04:06
-
03:56
-
03:46
-
02:38
-
02:30
-
02:21
-
01:25
-
00:51
-
00:17
- 11 сентября 2023
-
23:59
-
23:23
-
23:04
-
22:15
-
21:59
-
21:13
-
20:18
-
20:08
Партнерский контент