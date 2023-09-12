Центровой «Шарлотт» ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Кай Джонс опроверг информацию о том, что находился под воздействием наркотиков после неоднозначного трансляции в социальных сетях.

Во время прямого эфира Джонс сильно потел и бессвязно говорил. После того как в Интернете появились слухи о его употреблении наркотиков, его друзья по команде отписались от него, однако сам Джонс эти слухи опроверг.

«Я не принимал наркотики и не находился в состоянии наркотического опьянения. Я просто наслаждался ночью в своей кровате, а вы все подслушивали», — заявил Джонс.

В прошлом сезоне Джонс принял участие в 46 матчах, в котором в среднем набирал 3,4 очка, 2,7 подбора и 0,7 блока за игру.