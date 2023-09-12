Кевин Портер может быть отстранён от игр НБА за нападение на девушку

Защитник «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший может быть отстранён от игр НБА после инцидента, произошедшего в понедельник утром в одном из отелей, сообщил представитель полиции Нью-Йорка.

Полиция отреагировала на звонок 911 с сообщением о нападении в 6:45 утра и после проведенного расследования арестовала 23-летнего баскетболиста.

«Мы находимся в процессе сбора информации по делу, связанному с Кевином Портером-младшим. На данный момент мы не можем дать никаких дополнительных комментариев», — говорится в заявлении «Хьюстона».

В соответствии с политикой лиги в отношении домашнего насилия, комиссионер Адам Сильвер имеет право отправить Портера в административный отпуск с сохранением зарплаты на «соответствующий срок». По результатам рассмотрения дела комиссионер может оштрафовать, отстранить, уволить или дисквалифицировать игрока, нарушившего политику домашнего насилия, от дальнейшей работы с лигой и ее командами.