«Молись, что сможешь когда-нибудь снова ходить». Сестра потерпевшей обратилась к Портеру

Калабрия Гондрезик-Хаскинс обратилась к баскетболисту Кевину Портеру-младшему, который был арестован и обвинён в нападении и удушении её сестры Кайзеры Гондрезики в Нью-Йорке.

«Кевин Портер, ты думаешь, что можешь безнаказанно трогать мою сестру? Можешь начинать считать остаток своих дней. Лучше надейся и молись, что ты сможешь когда-нибудь снова ходить, не говоря уже о том, чтобы играть с мячом. Может, в прошлом тебе и сходило с рук это дерьмо, потому что твоя мама не била тебя по заднице, но мы шлепаем таких сучек-сыщиц, как ты, каждый день. Не появляйся в этой кроватке. Мы сделаем это с тобой», — написала Гондрезик-Хаскинс в социальных сетях.

По информации источника, 23-летний баскетболист был арестован на месте преступления в номере отеля. Портеру было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу как минимум с одной сломанной костью и массовыми ушибами.