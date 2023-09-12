Источник: Портер-младший ударил девушку кулаком по лицу и душил её

Стали известны подробности ареста защитника «Хьюстон Рокетс» Кевина Портера-младшего. Об этом сообщает AP News.
По информации источника, Кевин якобы несколько раз ударил девушку по имени Кайзера Гондрезик по лицу кулаком, нанеся ей рассечение над правым глазом. У девушки остались синяки, она испытала сильную боль. Сообщается также, что Портер также сильно сжал ей шею, что привело к затруднению дыхания, покраснению и синякам.
Ранее стало известно, что Портер был арестован на месте преступления в номере отеля. Ему было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении. Девушку доставили в больницу.
В «Хьюстон Рокетс» заявили, что клуб находится в процессе сбора информации по этому поводу, и отказались от дальнейших комментариев. Пресс-служба НБА сообщила, что организация также собирает дополнительные данные.
- 12 сентября 2023
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