Неманья Бьелица успешно прошёл медосмотр в «Црвене Звезде»

Тяжёлый форвард Неманья Бьелица успешно прошёл медосмотр во время подписания контракта с сербской «Црвеной Звездой».
Фотографии 35-летнего баскетболиста опубликованы в аккаунте белградского клуба в «Твиттере».
Фото: https://twitter.com/kkcrvenazvezda/status/1701608085553606671/photo/1
Фото: https://twitter.com/kkcrvenazvezda/status/1701608085553606671/photo/2
Напомним, ранее стало известно, что игрок подписал с «Црвеной Звездой» контракт, срок которого не разглашается. В минувшем сезоне Бьелица представлял цвета турецкого клуба «Фенербахче», но принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы. Его контракт с «Фенербахче» был рассчитан до конца сезона-2023/2024, но руководство не рассчитывало на игрока.
Бьелица уже выступал в составе «Црвены Звезды» с 2008 по 2010 год.
Напомним, Бьелица является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
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