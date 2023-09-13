Журналист ESPN: сборная США продемонстрировала худшую защиту в своей истории

Журналист известного телеканала ESPN Марк Спирс поделился своим мнением насчёт выступления сборной США на минувшем чемпионате мира по баскетболу.

«Эту сборную заботила только атака. Они позволили Германии набрать 113 очков. Это позор. Они продемонстрировали худшую защиту в истории сборной США. Им нужно было взять больше бигменов. Сейчас у нас любят ставить маленьких игроков на площадку, за что в итоге и поплатились.

Я не знаю спрашивали ли у них, но что насчёт того, чтобы вызвать Джарретта Аллена, Брука Лопеса, Майлза Тёрнера, Эвана Мобли? Если бы у этой команды был бы размер и возможность забирать подборы — они бы взяли золото.

Команда была собрана неправильно. Американцы не уважают чемпионат мира», — заявил Спирс на телеканале ESPN.