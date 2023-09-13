Пол Джордж: обладатели титула НБА имеют право называть себя мировыми чемпионами
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказал своё мнение о том, могут ли обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Напомним, известный американский лёгкоатлет недавно раскритиковал подобную практику у команд НБА.
«Игроки НБА обыгрывают самых лучших баскетболистов планеты, они имеют право называть мировыми чемпионами», — заявил Джордж на собственном подкасте.
Вместе с ним в эпизоде подкаста принимал участие владелец «Клипперс» Стив Баллмер, также высказавшийся на эту тему.
«Мне нравятся международные игры, в них есть особенный дух и конкуренция. Но если ты хочешь увидеть самое лучшее баскетбольное соревнование на планете — то это НБА», — заявил Баллмер на подкасте у Джорджа.
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