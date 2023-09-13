Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж: обладатели титула НБА имеют право называть себя мировыми чемпионами

Пол Джордж: обладатели титула НБА имеют право называть себя мировыми чемпионами
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказал своё мнение о том, могут ли обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Напомним, известный американский лёгкоатлет недавно раскритиковал подобную практику у команд НБА.

«Игроки НБА обыгрывают самых лучших баскетболистов планеты, они имеют право называть мировыми чемпионами», — заявил Джордж на собственном подкасте.

Вместе с ним в эпизоде подкаста принимал участие владелец «Клипперс» Стив Баллмер, также высказавшийся на эту тему.

«Мне нравятся международные игры, в них есть особенный дух и конкуренция. Но если ты хочешь увидеть самое лучшее баскетбольное соревнование на планете — то это НБА», — заявил Баллмер на подкасте у Джорджа.

Материалы по теме
Пол Джордж: а вы знали, что в старших классах Беверли набирал в среднем по 40 очков?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android