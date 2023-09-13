Пол Джордж: я бы выиграл чемпионство в «Индиане», если бы не получил травму

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о том, что смог бы выиграть чемпионство за «Индиану Пейсерс», если бы не получил травму, которая вывела его из баскетбола на целый год.

«Летом 2014 года после того, как мы уступили в серии «Майами», я сломал свою ногу. Это самый трагичный инцидент в моей карьере. После той серии в 2014 году мне казалось, что мы отлично играем. Я пошёл тренироваться за сборную США, чтобы получить опыт от других звёзд лиги, чтобы стать ещё лучше к новому сезону. Именно тем летом я хотел сделать решающий шаг в своём развитии.

Я правда думаю, что мы бы выиграли чемпионство в «Индиане», если бы не эта травма», — заявил Джордж на подкасте Стивена Эй Смита.