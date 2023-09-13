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Мартин Херманссон из «Валенсии» перенсёт операцию из-за травмы

Мартин Херманссон из «Валенсии» перенсёт операцию из-за травмы
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Разыгрывающий «Валенсии» Мартин Херманссон будет вынужден перенести операцию из-за травмы хондральной кости, сообщает портал Eurohoops.

В последние дни игрок не принимал участия в тренировках команды, а также не отправлялся вместе с «Валенсией» на предсезонные товарищеские матчи из-за боли, вызванной этой травмой. Клуб сообщит о сроках восстановления сразу после операции.

28-летний исландский баскетболист выступает за «Валенсию» с 2020 года. До этого разыгрывающий играл у себя на родине, во Франции, а затем в немецкой «Альбе», где достиг пика своей карьеры. Именно в 2020 году он стал чемпионом Германии и вошёл во вторую символическую пятёрку турнира. В этом же сезоне он стал обладателем кубка Германии.

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