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Достойны ли обладатели титула НБА называть себя мировыми чемпионами

Достойны ли обладатели титула НБА называть себя мировыми чемпионами
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Ещё до начала ЧМ по баскетболу начались разговоры о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Такая практика традиционно свойственна и болельщикам, и медиа.

Именитый американский легкоатлет Ноа Лайлз высмеял эту традицию, заявив о раздутой гордости своих соотечественников. Хотим знать ваше мнение по этому вопросу.

В итоге на ЧМ американцы сначала уступили сборной Германии в полуфинале, а потом и канадцам в матче за третье место. Сборная США во второй раз подряд остаётся без медалей чемпионата мира.

Недавно звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил о том, что игроки НБА имеют право себя так называть, поскольку играют в лучшей лиге мира с лучшими баскетболистами планеты.

Ранее заявление Джорджа:
Пол Джордж: обладатели титула НБА имеют право называть себя мировыми чемпионами
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