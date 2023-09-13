Достойны ли обладатели титула НБА называть себя мировыми чемпионами

Ещё до начала ЧМ по баскетболу начались разговоры о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Такая практика традиционно свойственна и болельщикам, и медиа.

Именитый американский легкоатлет Ноа Лайлз высмеял эту традицию, заявив о раздутой гордости своих соотечественников. Хотим знать ваше мнение по этому вопросу.

В итоге на ЧМ американцы сначала уступили сборной Германии в полуфинале, а потом и канадцам в матче за третье место. Сборная США во второй раз подряд остаётся без медалей чемпионата мира.

Недавно звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил о том, что игроки НБА имеют право себя так называть, поскольку играют в лучшей лиге мира с лучшими баскетболистами планеты.