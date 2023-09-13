Достойны ли обладатели титула НБА называть себя мировыми чемпионами
Поделиться
Ещё до начала ЧМ по баскетболу начались разговоры о том, имеют ли право обладатели титула НБА называть себя чемпионами мира. Такая практика традиционно свойственна и болельщикам, и медиа.
Именитый американский легкоатлет Ноа Лайлз высмеял эту традицию, заявив о раздутой гордости своих соотечественников. Хотим знать ваше мнение по этому вопросу.
В итоге на ЧМ американцы сначала уступили сборной Германии в полуфинале, а потом и канадцам в матче за третье место. Сборная США во второй раз подряд остаётся без медалей чемпионата мира.
Недавно звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил о том, что игроки НБА имеют право себя так называть, поскольку играют в лучшей лиге мира с лучшими баскетболистами планеты.
Ранее заявление Джорджа:
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
09:00
-
08:55
-
08:15
-
07:43
-
07:23
-
07:12
-
06:58
-
06:51
-
06:03
-
05:47
-
05:27
-
05:08
-
04:25
-
03:00
-
02:18
-
02:09
-
01:04
-
00:51
- 12 сентября 2023
-
23:56
-
23:38
-
22:41
-
22:19
-
21:52
-
21:15
-
20:47
-
20:09
-
19:45
-
19:15
-
18:23
-
17:59
-
17:43
-
16:33
-
15:46
-
14:35
-
13:11
Партнерский контент