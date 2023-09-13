Ламаркус Олдридж рассказал о совместной игре с Дюрантом, Харденом и Ирвингом в «Бруклине»

Завершивший в марте профессиональную карьеру тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж высказался о своём пребывании в «Бруклин Нетс», где также выступали звёздные игроки Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг.

«Играя с этими ребятами, безумно было осознавать, насколько простой стала игра. Мы разыгрывали комбинации, где мне нужно было упростить задачу для Кей Ди.

Он настолько хорош, что соперники были вынуждены сдваиваться на нём, а мяч затем оказывался в моих руках. Далее дело было за малым», — сказал Олдридж в подкасте Oddball w/ Amin Elhassan and Charlotte Wilde Podcast.

Ламаркус Олдридж — семикратный участник Матча всех звёзд. Большую часть своей карьеры «большой» провёл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» — девять сезонов (2006–2015). Затем на протяжении шести сезонов Олдридж выступал за «Сан-Антонио Спёрс» (2015–2021) и два сезона — в «Бруклине» (2021–2022).

Отметим, что в апреле 2021 года Олдридж также объявлял о завершении карьеры в связи с сердечной аритмией, но позже получил разрешение на то, чтобы возобновить карьеру, и вернулся в «Нетс».