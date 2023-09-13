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Девин Букер намекнул на возвращение в сборную США

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер намекнул на возвращение в состав сборной США для игры на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Я сделаю это», — написал Букер в социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира сборная США часто подвергалась критике за слабую игру. В итоге команда заняла четвёртое место.

Дюрант, Букер и Грин активно готовятся к новому сезону НБА:

Девин Букер представляет «Финикс Санз» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации, начиная с 2015 года.

В прошедшем сезоне «Финикс» дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, «Денвер Наггетс». Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.