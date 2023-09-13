Адетокунбо считает, что победители НБА не могут называть себя чемпионами мира

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поддержал американского легкоатлета Ноа Лайлза, который ранее выразил мнение, что победители Национальной баскетбольной ассоциации не имеют права называть себя чемпионами мира.

«Я очень хотел поддержать его с самого начала. Он получил столько критики за то, что сказал очевидное. Не думаю, что в каком-либо другом виде спорта вас называют чемпионами мира. Например, в футболе, который намного популярнее, чем НБА. Когда вы выигрываете Лигу чемпионов, никто не называет себя чемпионом мира», — приводит слова Адетокунбо Вleacherreport.

Недавно звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил о том, что игроки НБА имеют право называть себя мировыми чемпионами, поскольку играют в лучшей лиге мира с лучшими баскетболистами планеты.