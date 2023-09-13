Грин — о поражении в серии плей-офф от «Лейкерс»: я не предвижу, что это вновь произойдёт

Звёздный тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал итоги минувшего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, «Голден Стэйт» уступил в полуфинале Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2.
«Лейкерс» сделали это однажды, и это здорово. Теперь кто-то должен делать это снова и снова. И я не предвижу, что это вновь произойдёт», — приводит слова Грина ESPN US.
Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:
В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.
В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.
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